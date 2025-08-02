Мусаев: «Динамо» изменилось с Карпиным»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— Вы обещали забыть о праздновании чемпионства после игры с «Крыльями Советов».

— Внутри команды хорошая рабочая атмосфера. Не было претензий к тому, как готовились, тренировались, когда проигрывали. С «Локомотивом» расслабленность — гол. В Суперкубке был отличный первый тайм, должны были два минимум забить, в итоге — стандарт, доигровка...

На неделе тренировались, разбирали «Динамо». Оно изменилось с Карпиным. Необычная схема у команды. Была большая работа. «Динамо» хотело удивить нас.

— Почему Перрен вне заявки?

— У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Ничего серьезного, две недели, думаю, понадобятся. В конце следующей недели, думаю, потихоньку начнет работать. Может, к Кубку с «Динамо» в Москве будет готов. Остальные новички на 100 процентов готовы.

— Как оцените гол Джона Кордобы?

— Джону всегда нужно забивать. Даже на тренировке он начинает злиться, после тренировки оставаться и дорабатывать. После «Крыльев» у тех, кто играл была восстановительная тренировка. У тех, кто меньше — игровая. Джон пошел на игровую. Говорил ему «не надо» из-за большой нагрузки. Еле выгнал его с поля. Он очень мотивирован, хочет забивать, для него это важно. Сегодня здесь была его семья. Дочь постоянно его подгоняет. Мой помощник в этом, гонит папу. Рад, что он забил.

— Сперцян покинет команду в это трансферное окно?

— По Эдику ничего не произошло. Но все-таки у нас может быть один трансфер на выход и на вход, если мы найдем того, кого хотим и все срастется. Большая вероятность, что вообще ничего не изменится, будем так играть до Нового года.