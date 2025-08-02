Мусаев: «Динамо» изменилось с Карпиным»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).
— Вы обещали забыть о праздновании чемпионства после игры с «Крыльями Советов».
— Внутри команды хорошая рабочая атмосфера. Не было претензий к тому, как готовились, тренировались, когда проигрывали. С «Локомотивом» расслабленность — гол. В Суперкубке был отличный первый тайм, должны были два минимум забить, в итоге — стандарт, доигровка...
На неделе тренировались, разбирали «Динамо». Оно изменилось с Карпиным. Необычная схема у команды. Была большая работа. «Динамо» хотело удивить нас.
— Почему Перрен вне заявки?
— У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Ничего серьезного, две недели, думаю, понадобятся. В конце следующей недели, думаю, потихоньку начнет работать. Может, к Кубку с «Динамо» в Москве будет готов. Остальные новички на 100 процентов готовы.
— Как оцените гол Джона Кордобы?
— Джону всегда нужно забивать. Даже на тренировке он начинает злиться, после тренировки оставаться и дорабатывать. После «Крыльев» у тех, кто играл была восстановительная тренировка. У тех, кто меньше — игровая. Джон пошел на игровую. Говорил ему «не надо» из-за большой нагрузки. Еле выгнал его с поля. Он очень мотивирован, хочет забивать, для него это важно. Сегодня здесь была его семья. Дочь постоянно его подгоняет. Мой помощник в этом, гонит папу. Рад, что он забил.
— Сперцян покинет команду в это трансферное окно?
— По Эдику ничего не произошло. Но все-таки у нас может быть один трансфер на выход и на вход, если мы найдем того, кого хотим и все срастется. Большая вероятность, что вообще ничего не изменится, будем так играть до Нового года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0