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Мусаев: «Динамо» изменилось с Карпиным»

Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото ФК «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопросы журналистов после матча 3-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0).

— Вы обещали забыть о праздновании чемпионства после игры с «Крыльями Советов».

— Внутри команды хорошая рабочая атмосфера. Не было претензий к тому, как готовились, тренировались, когда проигрывали. С «Локомотивом» расслабленность — гол. В Суперкубке был отличный первый тайм, должны были два минимум забить, в итоге — стандарт, доигровка...

На неделе тренировались, разбирали «Динамо». Оно изменилось с Карпиным. Необычная схема у команды. Была большая работа. «Динамо» хотело удивить нас.

— Почему Перрен вне заявки?

— У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Ничего серьезного, две недели, думаю, понадобятся. В конце следующей недели, думаю, потихоньку начнет работать. Может, к Кубку с «Динамо» в Москве будет готов. Остальные новички на 100 процентов готовы.

— Как оцените гол Джона Кордобы?

— Джону всегда нужно забивать. Даже на тренировке он начинает злиться, после тренировки оставаться и дорабатывать. После «Крыльев» у тех, кто играл была восстановительная тренировка. У тех, кто меньше — игровая. Джон пошел на игровую. Говорил ему «не надо» из-за большой нагрузки. Еле выгнал его с поля. Он очень мотивирован, хочет забивать, для него это важно. Сегодня здесь была его семья. Дочь постоянно его подгоняет. Мой помощник в этом, гонит папу. Рад, что он забил.

— Сперцян покинет команду в это трансферное окно?

— По Эдику ничего не произошло. Но все-таки у нас может быть один трансфер на выход и на вход, если мы найдем того, кого хотим и все срастется. Большая вероятность, что вообще ничего не изменится, будем так играть до Нового года.

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
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29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
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