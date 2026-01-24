Тренер «Кайсериспора» Джалови назвал Макарова отличным футболистом: «Очень сильно нам поможет»

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалови ответил на вопрос «СЭ» о переходе полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

«Идут переговоры. Денис — отличный футболист. Если все будет хорошо, то он очень сильно нам поможет», — сказал Джалови «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Кайсериспор» хочет взять россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом.

Макаров выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на счету 27-летнего хавбека 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.