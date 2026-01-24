Футболист «Шанхая» Манафа: «Хочу в Москву! Она же близко к Китаю, всего 7 часов на самолете»
Защитник «Шанхай Шэньхуа» Вильсон Манафа ответил на вопрос «СЭ» о впечатлениях от России.
— Что ты знаешь о России?
— Я знаю российских тренеров, некоторые слова. Хочу однажды поехать в Россию! Особенно в Москву, она же близко к Китаю, всего в 7 часах на самолете!
— Сейчас там -20 и много снега.
— Нет-нет (смеется). Тогда не поеду. Только летом. Я однажды был в Краснодаре. У них обворожительный стадион! Но тогда, к сожалению, мы проиграли и вылетели в Лигу Европы. Сейчас «Краснодар» лучшая команда России. Плюс выиграл РПЛ.
— Следишь за РПЛ?
— Сейчас это сложно, но раньше, когда играл в Европе, смотрел матчи «Динамо», ЦСКА, «Зенита».
— Ты играл в «Порту», помнишь Аленичева?
— Я знаю его! Он хороший футболист, забил третий гол в финале Лиги чемпионов. Конечно, я помню его!
— Лучшее впечатление от России?
— Москва — очень красивый город. Там много развлечений. Я никогда там не был, но однажды приеду, обещаю.
23 января «Динамо» победило «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пен. 5:3) в товарищеском матче. Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0