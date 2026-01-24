Футболист «Шанхая» Манафа: «Хочу в Москву! Она же близко к Китаю, всего 7 часов на самолете»

Защитник «Шанхай Шэньхуа» Вильсон Манафа ответил на вопрос «СЭ» о впечатлениях от России.

— Что ты знаешь о России?

— Я знаю российских тренеров, некоторые слова. Хочу однажды поехать в Россию! Особенно в Москву, она же близко к Китаю, всего в 7 часах на самолете!

— Сейчас там -20 и много снега.

— Нет-нет (смеется). Тогда не поеду. Только летом. Я однажды был в Краснодаре. У них обворожительный стадион! Но тогда, к сожалению, мы проиграли и вылетели в Лигу Европы. Сейчас «Краснодар» лучшая команда России. Плюс выиграл РПЛ.

— Следишь за РПЛ?

— Сейчас это сложно, но раньше, когда играл в Европе, смотрел матчи «Динамо», ЦСКА, «Зенита».

— Ты играл в «Порту», помнишь Аленичева?

— Я знаю его! Он хороший футболист, забил третий гол в финале Лиги чемпионов. Конечно, я помню его!

— Лучшее впечатление от России?

— Москва — очень красивый город. Там много развлечений. Я никогда там не был, но однажды приеду, обещаю.

23 января «Динамо» победило «Шанхай Шэньхуа» (2:2, пен. 5:3) в товарищеском матче. Игра проходила в Абу-Даби (ОАЭ).