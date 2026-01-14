14 января, 18:30

Карседо назвал три основных постулата для завоевания чемпионства со «Спартаком»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отметил, что пока рано определять стартовый состав команды.

52-летний испанец возглавил красно-белых 5 января. Его соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2028 года.

— Если завтра матч с «Сочи», каким будет состав на игру?

— Сейчас очень рано говорить о стартовом составе. Да, у меня сформировано определенное представление, но впереди большая предсезонка.

— Три основных постулата, с которыми вы будете приводить «Спартак» к чемпионству?

— Болельщики. У «Спартака» они лучшие. Их поддержка будет важна. Также назову нашу работу и уверенность в принципах. Мы делаем работу уверенно и кропотливо.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Хуан Карлос Карседо.«Спартак» презентовал Карседо: онлайн-трансляция

«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Положение команд
1
 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2
 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3
 Локомотив 25 13 9 3 51-33 48
4
 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5
 Спартак 25 13 6 6 41-33 45
6
 ЦСКА 25 13 4 8 37-27 43
7
 Динамо 25 9 8 8 44-36 35
8
 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
9
 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10
 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11
 Акрон 25 5 8 12 31-44 23
12
 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13
 Кр. Советов 25 5 8 12 26-45 23
14
 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15
 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16
 Сочи 25 4 3 18 22-53 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.04 17:30 Сочи – Кр. Советов - : -
21.04 19:45 ЦСКА – Ростов - : -
22.04 17:30 Оренбург – Пари НН - : -
22.04 19:45 Динамо – Рубин - : -
22.04 19:45 Локомотив – Зенит - : -
23.04 17:30 Акрон – Динамо Мх - : -
23.04 19:45 Спартак – Краснодар - : -
23.04 19:45 Ахмат – Балтика - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 23 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 23 1 2
