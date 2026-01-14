Карседо назвал три основных постулата для завоевания чемпионства со «Спартаком»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отметил, что пока рано определять стартовый состав команды.
52-летний испанец возглавил красно-белых 5 января. Его соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2028 года.
— Если завтра матч с «Сочи», каким будет состав на игру?
— Сейчас очень рано говорить о стартовом составе. Да, у меня сформировано определенное представление, но впереди большая предсезонка.
— Три основных постулата, с которыми вы будете приводить «Спартак» к чемпионству?
— Болельщики. У «Спартака» они лучшие. Их поддержка будет важна. Также назову нашу работу и уверенность в принципах. Мы делаем работу уверенно и кропотливо.
После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
7
|Динамо
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|
8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
|21.04
|17:30
|Сочи – Кр. Советов
|- : -
|21.04
|19:45
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|22.04
|17:30
|Оренбург – Пари НН
|- : -
|22.04
|19:45
|Динамо – Рубин
|- : -
|22.04
|19:45
|Локомотив – Зенит
|- : -
|23.04
|17:30
|Акрон – Динамо Мх
|- : -
|23.04
|19:45
|Спартак – Краснодар
|- : -
|23.04
|19:45
|Ахмат – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|23
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|23
|1
|2