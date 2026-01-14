Карседо назвал три основных постулата для завоевания чемпионства со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отметил, что пока рано определять стартовый состав команды.

52-летний испанец возглавил красно-белых 5 января. Его соглашение с московским клубом рассчитано до лета 2028 года.

— Если завтра матч с «Сочи», каким будет состав на игру?

— Сейчас очень рано говорить о стартовом составе. Да, у меня сформировано определенное представление, но впереди большая предсезонка.

— Три основных постулата, с которыми вы будете приводить «Спартак» к чемпионству?



— Болельщики. У «Спартака» они лучшие. Их поддержка будет важна. Также назову нашу работу и уверенность в принципах. Мы делаем работу уверенно и кропотливо.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.