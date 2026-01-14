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14 января, 18:41

Карседо заявил, что Зобнин останется капитаном «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что капитанская повязка в команде останется у полузащитника Романа Зобнина.

— Кто будет капитаном? Им является Зобнин, но он не так много играл в первой части сезона. Как вы будете выбирать капитана?

— Я сохраню традиции. Я общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлеченность всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан — очень важен для нас.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил один гол.

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Роман Зобнин
Хуан Карлос Карседо
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Динамо» договорилось с «Ботафого» о трансфере Рикардо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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