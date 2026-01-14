Карседо заявил, что Зобнин останется капитаном «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что капитанская повязка в команде останется у полузащитника Романа Зобнина.

— Кто будет капитаном? Им является Зобнин, но он не так много играл в первой части сезона. Как вы будете выбирать капитана?

— Я сохраню традиции. Я общался уже с Зобниным, общался с Максименко. Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлеченность всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан — очень важен для нас.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В нынешнем сезоне 31-летний футболист провел 19 матчей за красно-белых во всех турнирах и забил один гол.