Кахигао рассказал о желании «Спартака» продлить контракт с Барко

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о желании клуба сохранить в своем составе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

— Есть ли переговоры о новом контракте Барко?

— Я не знаю об интересе к нему от других команд. Они нас официально не уведомляли. Барко очень важный футболист для нас. Он счастлив в «Спартаке». Недавно беседовали с ним. Все было позитивно. У нас хороший диалог. Хотим видеть его ближайшие годы здесь. Возможно, уже в ближайшее время будут новости — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.

Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.