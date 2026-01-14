Кахигао рассказал о желании «Спартака» продлить контракт с Барко
«Спартак» не получал запросов о трансфере Барко
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о желании клуба сохранить в своем составе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
— Есть ли переговоры о новом контракте Барко?
— Я не знаю об интересе к нему от других команд. Они нас официально не уведомляли. Барко очень важный футболист для нас. Он счастлив в «Спартаке». Недавно беседовали с ним. Все было позитивно. У нас хороший диалог. Хотим видеть его ближайшие годы здесь. Возможно, уже в ближайшее время будут новости — сказал Кахигао на пресс-конференции в Москве.
Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|
2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|
3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|
4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|
5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|
6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|
7
|Динамо
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|
8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|
9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|
10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|
11
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|
12
|Динамо Мх
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|
13
|Кр. Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|
15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|
16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
