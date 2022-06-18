Гаджиев — о расширении РПЛ: «В России должно быть больше команд»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поддержал инициативу увеличить число участников в Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«На мой взгляд, в России должно быть больше команд, — цитирует Гаджиева «Спорт День За Днем». — Самый главный аргумент — развитие футбола в России. Никакие разговоры от больших клубов про деньги и прочие вещи в счет не идут. Когда принималось решение о сохранении 16 команд, оно основывалось на том, что если что-то и менять, то это надо делать не по ходу сезона. И это было правильное решение — концовка подарила нам хорошие игры. Единственное основание для того, чтобы не расширять РПЛ, — соблюдение действующего регламента. Ни высказывания топовых клубов, ни что иное не имеет под собой оснований. Им кажется, что премьер лига станет слабее. Она не станет слабее. Расширение даст толчок для развития игры».

24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.