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Гаджиев — о расширении РПЛ: «В России должно быть больше команд»

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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поддержал инициативу увеличить число участников в Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«На мой взгляд, в России должно быть больше команд, — цитирует Гаджиева «Спорт День За Днем». — Самый главный аргумент — развитие футбола в России. Никакие разговоры от больших клубов про деньги и прочие вещи в счет не идут. Когда принималось решение о сохранении 16 команд, оно основывалось на том, что если что-то и менять, то это надо делать не по ходу сезона. И это было правильное решение — концовка подарила нам хорошие игры. Единственное основание для того, чтобы не расширять РПЛ, — соблюдение действующего регламента. Ни высказывания топовых клубов, ни что иное не имеет под собой оснований. Им кажется, что премьер лига станет слабее. Она не станет слабее. Расширение даст толчок для развития игры».

24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gadzhi-gadzhiev-top-kluby-ne-imeyut-prava-otkazyvat-rpl-v-rasshirenii-iz-za-evrokubkov
Футбол
РПЛ
РФС
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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