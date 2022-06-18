В «Химках» заявили, что расширение РПЛ сможет заменить инициативу создания Кубка Лиги

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном создании Кубка Лиги.

«Если состоится Кубок Лиги, получится хороший календарь по динамике. Для этого нужна длинная скамейка. О коммерческом предложении для Кубка Лиги нам ничего не известно. Со спортивной точки зрения турнир безусловно нужен. Но нужны и сильные спонсоры, которые смогут потянуть турнир. У РФС и РПЛ существует сверхзадача. Мы приветствуем Кубок Лиги — но, если ничего не получится, ничего страшного. В таком случае на помощь может прийти расширение РПЛ для увеличения матчей. Но это нужно делать уже сейчас. Для того, чтобы сохранить спортивный принцип», — сказал Терюшков «СЭ».

Кубок Лиги может быть создан в связи с отстранением российских клубов от участия в еврокубков в сезоне-2022/23. Игры турнира могут проходить в еврокубковые даты.