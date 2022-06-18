Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Ананко оценил возможный трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Я думаю, Зиньковский — хороший трансфер для «Спартака». Закрепится ли он в основе, зависит от нового тренерского штаба и самого Зиньковского. Не знаю, как можно сравнивать Бакаева и Зиньковского. Один проявлял себя в «Спартаке», другой в «Крыльях». Приходя в «Спартак», не каждый справляется с эмоциями. В «Крыльях» проще себя проявить, чем в «Спартаке», — сказал Ананко «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, Зиньковский уже подписал контракт с красно-белыми. Спортивный директор Лука Каттани был лично заинтересован в приобретении полузащитника самарцев.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.