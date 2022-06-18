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Ананко — о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»: «В «Крыльях» проще себя проявить, чем в «Спартаке»

Дмитрий Ананко оценил возможный трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в «Спартак»
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Ананко оценил возможный трансфер полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Я думаю, Зиньковский — хороший трансфер для «Спартака». Закрепится ли он в основе, зависит от нового тренерского штаба и самого Зиньковского. Не знаю, как можно сравнивать Бакаева и Зиньковского. Один проявлял себя в «Спартаке», другой в «Крыльях». Приходя в «Спартак», не каждый справляется с эмоциями. В «Крыльях» проще себя проявить, чем в «Спартаке», — сказал Ананко «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, Зиньковский уже подписал контракт с красно-белыми. Спортивный директор Лука Каттани был лично заинтересован в приобретении полузащитника самарцев.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне полузащитник забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-ananko-o-transfere-zin-kovskogo-v-kry-l-yah-proshhe-sebya-proyavit-chem-v-spartake/
Антон Зиньковский
Дмитрий Ананко
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
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Рубин – Уфа
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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Антон Зиньковский

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