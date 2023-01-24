Экс-главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал «СЭ» трансферы защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте в «Спартак».

«Я так понимаю, что это Абаскаль инициировал трансфер, он знает этого игрока. Надеюсь, что этот игрок поможет усилить игру команды. Тавареш приходит на замену воспитаннику Рассказову? Николай в «Спартаке» уже давно, и в последнее время он мало играет. Ему тоже надо играть, это будет хорошо всем. Сможет ли Алексис Дуарте составить отличную пару с Джикия? Не знаю. Но вообще «Спартак» сделал трансферы на те позиции, который нужно было обязательно укреплять», — сказал Бушманов «СЭ».

Контракт «Спартака» с Товарешем рассчитан до 2026 года с опцией продления на год, а с Дуарте — до 2027 года.