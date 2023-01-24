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Борис Игнатьев: «Таких игроков, как Глушаков, в российском футболе не очень много»

Борис Игнатьев рассказал, что думает о будущем Глушакова
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает о будущем полузащитника Дениса Глушакова.

Бывший игрок «Химок» Глушаков присоединился на зимнем сборе к «Нижнему Новгороду».

«Здорово, что Глушаков продолжит карьеру в клубе РПЛ. Таких игроков, как он, в российском футболе не очень много. Думаю, он усилит «Пари НН». Профессиональные качества Глушакова нельзя недооценивать — это футболист высокого уровня. Что касается его физической формы, то это вопрос времени. Оно у Дениса еще есть — он успеет восстановиться в полной мере и подойти к возобновлению чемпионата в оптимальной форме», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В январе этого года стороны расторгли контракт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-ignat-ev-zdorovo-chto-glushakov-prodolzhit-kar-eru-v-rpl-e-to-futbolist-vy-sokogo-urovnya/
Денис Глушаков
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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