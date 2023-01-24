Борис Игнатьев: «Таких игроков, как Глушаков, в российском футболе не очень много»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает о будущем полузащитника Дениса Глушакова.

Бывший игрок «Химок» Глушаков присоединился на зимнем сборе к «Нижнему Новгороду».

«Здорово, что Глушаков продолжит карьеру в клубе РПЛ. Таких игроков, как он, в российском футболе не очень много. Думаю, он усилит «Пари НН». Профессиональные качества Глушакова нельзя недооценивать — это футболист высокого уровня. Что касается его физической формы, то это вопрос времени. Оно у Дениса еще есть — он успеет восстановиться в полной мере и подойти к возобновлению чемпионата в оптимальной форме», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. В январе этого года стороны расторгли контракт.