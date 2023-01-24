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Игнатьев о встрече РФС и УЕФА: «Очень надеюсь, что умные головы не потерялись»

Игнатьев поделился мнением о результатах рабочей встречи УЕФА и РФС
Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о рабочей встрече УЕФА и РФС по поводу возможности возвращения российского футбола на международную арену.

«Шансы на возвращение в УЕФА всегда есть. Когда нас отстранили от всех международных соревнований, мы все равно думали, что надо бороться и ждать, потому что для нас футбол — необходимая часть жизни. Было бы хорошо, чтобы РФС и УЕФА пришли к какому-то общему решению, которое бы устроило и нас, и их.

Я с надеждой смотрю, что умные головы не потерялись, а до сих пор есть, и они примут решение, которое позволит нашему футболу двигаться в том направлении, которое бы нас устраивало. Я имею ввиду играть на чемпионате Европы и мундиале. Я думал, что более какое-то приемлемое решение состоится уже сегодня. Но они сами путаются в них.

В сезоне-2023/24 года, возможно, нас допустят до международных соревнований, хотелось бы по крайней мере. Вряд ли они примут такое решение, но очень хочется. Но я трезво не могу сказать, сможем ли мы в этом году вернуться к международным соревнованиям, потому что сам запутался в этих перипетиях. Думал, что футбол сам по себе, а политика — отдельно. Но оказалось не так, политики в футбол тоже играют», — сказал Игнатьев Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА в ближайшее время останется в силе.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

 

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
УЕФА
2
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