Ари — о Симоняне: «Он большая легенда «Спартака», вызывающая только уважение»

Бывший футболист «Спартака» Ари в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни олимпийского чемпиона 1956 года и лучшего бомбардира московского клуба Никиты Симоняна.

«Понятно, что я не видел, как Никита Павлович играл. Но знаю, что он большая легенда «Спартака», вызывающая только уважение. Я желаю его семье оставаться сильной. Сейчас тяжелый момент. Дай бог, ему на небесах сейчас хорошо», — сказал Ари «СЭ».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Никита Симонян — лучший бомбардир в истории «Спартака» (160 голов), в составе красно-белых он стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. Помимо «Спартака», Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми) и московские «Крылья Советов».

В качестве тренера Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР, привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».