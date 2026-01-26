Тренер «Балтики» Талалаев — Саусю: «Хочу сказать спасибо за то, что ты был движущей силой нашей команды»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к полузащитнику Владиславу Саусю после перехода футболиста в «Спартак».

«Хочется сказать спасибо за то, что ты был движущей силой нашей команды, нашей семьи, нашего клуба. Эти полтора года, которые проработали, они нам точно запомнятся, тебе, думаю, тоже. С одной стороны мы вроде бы для этого работаем, чтобы мы все росли, все поднимались, но хотелось это делать вместе. Ты сделал шаг вперед чуть быстрее, но мы тебе здесь дадим торжественное обещание, что мы тебя догоним и постараемся перегнать. Желаем всего самого хорошего. Я знаю, что ты должен играть в сборной России и выглядеть на поле еще дойстойнее, чем ты сейчас выглядишь. Всего самого хорошего, удачи!» — сказал тренер в ролике пресс-службы калининградского клуба.

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года.

Саусь перешел в «Балтику» из «Шинника» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 на счету игрока 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.