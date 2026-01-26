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26 января, 15:18

Семак рассказал, как оценит форму полузащитника Вендела

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как оценит форму полузащитника Вендела, который провел первый матч на сборах.

26 января сине-бело-голубые второй раз разгромили «Шанхай Порт» на зимних сборах (6:0). В матче футболист отметился голевой передачей.

— Как оцените форму Вендела? Это его первый товарищеский матч на сборах.

— Форма идет ему, она к лицу (улыбается). Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела.

— Если можно уточнить по Венделу. Тренироваться он будет с кем-то из тренеров или по индивидуальной программе?

— Конечно, с тренером. Те игроки, которым нужно тренироваться, будут отдыхать значительно меньше, у них будет всего один выходной день, а остальное время будут работать, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

22 января бразилец присоединился к команде в Дохе. Он опоздал к началу сборов «Зенита» на семь дней. В сезоне-2025/26 на счету Вендела 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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