Семак рассказал, как оценит форму полузащитника Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как оценит форму полузащитника Вендела, который провел первый матч на сборах.

26 января сине-бело-голубые второй раз разгромили «Шанхай Порт» на зимних сборах (6:0). В матче футболист отметился голевой передачей.

— Как оцените форму Вендела? Это его первый товарищеский матч на сборах.

— Форма идет ему, она к лицу (улыбается). Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела.

— Если можно уточнить по Венделу. Тренироваться он будет с кем-то из тренеров или по индивидуальной программе?

— Конечно, с тренером. Те игроки, которым нужно тренироваться, будут отдыхать значительно меньше, у них будет всего один выходной день, а остальное время будут работать, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

22 января бразилец присоединился к команде в Дохе. Он опоздал к началу сборов «Зенита» на семь дней. В сезоне-2025/26 на счету Вендела 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.