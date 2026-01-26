Семак о возвращении Караваева: «Это действительно очень хорошая и приятная новость для него и для нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возвращении перенесшего травму защитника Вячеслава Караваева.

26 января футболист впервые сыграл за петербургский клуб после годичного перерыва. Он принял участие в товарищеском матче с китайским «Шанхай Порт» (6:0).

— На поле вышел Вячеслав Караваев. Можно ли считать его возвращение одним из важных итогов не только этого матча, но и сбора в целом? Человек год пропустил.

— Я думаю, для Славы — уж точно. После такого сложного периода принять участие в матче — это действительно очень хорошая и приятная новость для него и для нас, конечно. Будет набирать игровую форму, он почувствовал игровой ритм. За любого игрока, который столько пропустил после сложнейшей травмы мы, конечно, рады. Рады тому, что он вернулся в строй, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

30-летний футболист получил разрыва ахиллова сухожилия во время сборов в Катаре в январе 2025 года, перенес операцию и с тех проходил процесс восстановления.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26.