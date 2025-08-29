Талалаев — об арбитрах: «Уничтожили институт инспекторов. А нам полностью запретили критиковать судей. Но без критики не бывает прогресса!»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался о ситуации в судействе.

— Как вы относитесь к новой традиции, введенной РПЛ, — рукопожатию тренеров с судьями перед игрой?

— Двумя руками за. Только еще бы обязательно распространил эту процедуру на момент после матча. Потому что надо оставаться людьми, какими бы эмоциональными мы ни были. Но я категорически против того, что фактически уничтожили институт инспекторов. Потому что это была единственная инстанция, которой ты мог оперативно донести свое видение, если понимал, что судья неадекватен или непоследователен в уровне единоборств, которые он задает для одной и другой команды. Ты мог спокойно подойти к инспектору и обсудить с ним это, особенно когда вы с выездных игр летели в одном самолете. За два часа обсудить все и услышать детали, которые могли тебя убедить или разубедить в каком-то мнении. Теперь этого нет.

У нас исключили общение тренеров и судей, запретили последним вообще какой-либо контакт с нами. Они, бедные, прячутся от того, чтобы за одним столом с нами не оказаться. А нам полностью запретили их критиковать. Подождите, но без критики не бывает прогресса! Они пребывают во мнении, что у них все хорошо, но это не совсем так. Они не хуже, чем во всем мире, но и не лучше. А я бы очень хотел, чтобы так же, как моя команда становилась сильнее, так и наши арбитры прогрессировали.

— Назовите лучших на сегодня арбитров в России.

— Их несколько, по моему мнению. Очень качественно и последовательно работают Кукуян, Казарцев, Карасев. То же самое, только уже в прошедшем времени, мог сказать о Безбородове. Ну а абсолютно лучшим, на мой взгляд, является Мажич! (Язвит ли Талалаев, выводы делайте сами. — Прим. И.Р.)