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Судейство

Талалаев — об арбитрах: «Уничтожили институт инспекторов. А нам полностью запретили критиковать судей. Но без критики не бывает прогресса!»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался о ситуации в судействе.

— Как вы относитесь к новой традиции, введенной РПЛ, — рукопожатию тренеров с судьями перед игрой?

— Двумя руками за. Только еще бы обязательно распространил эту процедуру на момент после матча. Потому что надо оставаться людьми, какими бы эмоциональными мы ни были. Но я категорически против того, что фактически уничтожили институт инспекторов. Потому что это была единственная инстанция, которой ты мог оперативно донести свое видение, если понимал, что судья неадекватен или непоследователен в уровне единоборств, которые он задает для одной и другой команды. Ты мог спокойно подойти к инспектору и обсудить с ним это, особенно когда вы с выездных игр летели в одном самолете. За два часа обсудить все и услышать детали, которые могли тебя убедить или разубедить в каком-то мнении. Теперь этого нет.

У нас исключили общение тренеров и судей, запретили последним вообще какой-либо контакт с нами. Они, бедные, прячутся от того, чтобы за одним столом с нами не оказаться. А нам полностью запретили их критиковать. Подождите, но без критики не бывает прогресса! Они пребывают во мнении, что у них все хорошо, но это не совсем так. Они не хуже, чем во всем мире, но и не лучше. А я бы очень хотел, чтобы так же, как моя команда становилась сильнее, так и наши арбитры прогрессировали.

— Назовите лучших на сегодня арбитров в России.

— Их несколько, по моему мнению. Очень качественно и последовательно работают Кукуян, Казарцев, Карасев. То же самое, только уже в прошедшем времени, мог сказать о Безбородове. Ну а абсолютно лучшим, на мой взгляд, является Мажич! (Язвит ли Талалаев, выводы делайте сами. — Прим. И.Р.)

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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