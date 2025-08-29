Талалаев — об арбитрах: «Уничтожили институт инспекторов. А нам полностью запретили критиковать судей. Но без критики не бывает прогресса!»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» высказался о ситуации в судействе.
— Как вы относитесь к новой традиции, введенной РПЛ, — рукопожатию тренеров с судьями перед игрой?
— Двумя руками за. Только еще бы обязательно распространил эту процедуру на момент после матча. Потому что надо оставаться людьми, какими бы эмоциональными мы ни были. Но я категорически против того, что фактически уничтожили институт инспекторов. Потому что это была единственная инстанция, которой ты мог оперативно донести свое видение, если понимал, что судья неадекватен или непоследователен в уровне единоборств, которые он задает для одной и другой команды. Ты мог спокойно подойти к инспектору и обсудить с ним это, особенно когда вы с выездных игр летели в одном самолете. За два часа обсудить все и услышать детали, которые могли тебя убедить или разубедить в каком-то мнении. Теперь этого нет.
У нас исключили общение тренеров и судей, запретили последним вообще какой-либо контакт с нами. Они, бедные, прячутся от того, чтобы за одним столом с нами не оказаться. А нам полностью запретили их критиковать. Подождите, но без критики не бывает прогресса! Они пребывают во мнении, что у них все хорошо, но это не совсем так. Они не хуже, чем во всем мире, но и не лучше. А я бы очень хотел, чтобы так же, как моя команда становилась сильнее, так и наши арбитры прогрессировали.
— Назовите лучших на сегодня арбитров в России.
— Их несколько, по моему мнению. Очень качественно и последовательно работают Кукуян, Казарцев, Карасев. То же самое, только уже в прошедшем времени, мог сказать о Безбородове. Ну а абсолютно лучшим, на мой взгляд, является Мажич! (Язвит ли Талалаев, выводы делайте сами. — Прим. И.Р.)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1