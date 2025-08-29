Мостовой: «Величайшие футболисты прочитали 2-3 книги, поверьте мне»

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

«Зачем это? Помимо футбола есть еще другие виды спорта. Но чем футболисты от них отличаются? Зачем им список? У нас много иностранцев — что с ними делать? Человек хочет — будет читать, другой не будет. Зачем заставлять? Величайшие футболисты в мире максимум прочитали 2-3 книги, поверьте мне. Но от этого они не стали менее популярными!» — сказал Мостовой «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.