Депутат Свищев поддержал слова Дегтярева об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев раскритиковал исследование о влиянии лимита легионеров в РПЛ за 10 лет.

«У российских спортсменов, в том числе у наших футболистов, должна быть возможность попасть в основные составы лучших команды России. А сейчас они туда попадают по остаточному принципу. Места в составах занимают дорогущие, по поводу ног не уверен, легионеры. Поэтому я согласен с министром спорта Михаилом Дегтяревым. Мы переживаем за российский спорт и его развитие. Мы хотим, чтобы все наши спортсмены, которые в будущем должны представлять Россию, должны получать игровое время. Мы за приглашение качественных легионеров, но только в ограниченном количестве», — сказал Свищев «СЭ».

С сезона-2022/23 в чемпионате России действует лимит 13 легионеров + 12 доморощенных игроков в заявке. При этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.