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27 июля, 02:07

Черчесов после матча с «Локомотивом»: «Команда сама знает, что она не так делала. В перерыве эмоций от меня не было»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

«Команда сама знает, что она не так делала. В перерыве эмоций от меня не было, но футболистам надо подсказать определенные вещи — мы это сделали. Я видел, как мы работали три сбора, знаю, какая у нас готовность. Меня не удивил перелом в игре во втором тайме. Но я все же увидел только ростки нашей работы. И поэтому мне пока надо подумать, как ещё сильнее делать команду», — сказал тренер на пресс-конференции.

Счет в матче на 8-й минуте открыл «Локомотив» — отличился Зелимхан Бакаев. На 83-й минуте «Ахмат» сравнял счет — забил Эральд Максути.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Зелимхан Бакаев (в&nbsp;центре) бьет по&nbsp;воротам &laquo;Ахмата&raquo;.«Ахмат» наказал «Локомотив» за пассивность. Замены Черчесова сыграли, а решающим оказался рикошет от Джикии

Источник: ФК «Ахмат»
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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
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 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
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