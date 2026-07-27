Черчесов после матча с «Локомотивом»: «Команда сама знает, что она не так делала. В перерыве эмоций от меня не было»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

«Команда сама знает, что она не так делала. В перерыве эмоций от меня не было, но футболистам надо подсказать определенные вещи — мы это сделали. Я видел, как мы работали три сбора, знаю, какая у нас готовность. Меня не удивил перелом в игре во втором тайме. Но я все же увидел только ростки нашей работы. И поэтому мне пока надо подумать, как ещё сильнее делать команду», — сказал тренер на пресс-конференции.

Счет в матче на 8-й минуте открыл «Локомотив» — отличился Зелимхан Бакаев. На 83-й минуте «Ахмат» сравнял счет — забил Эральд Максути.