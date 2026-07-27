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Валерий Баринов о ничьей «Локомотива» с «Ахматом»: «Могло быть хуже»

Павел Лопатко

Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью с «Ахматом» (1:1) в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2026/27.

«Мне понравилось, что в первом тайме были довольно неплохие передачи, точные. Но что не понравилось — очень рано отдали игру, очень рано стали защищаться. Потом все замены в защиту шли. А потом несчастный случай. Не знаю пока, на что может рассчитывать «Локомотив» в этом сезоне, пока не могу сказать. Неудовлетворительное начало? Нет, могло быть хуже», — цитирует Баринова ТАСС.

В матче «Локомотив» — «Ахмат» счет на 8-й минуте открыл полузащитник хозяев Зелимхан Бакаев. На 83-й минуте нападающий гостей Эральд Максути забил ответный гол.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Зелимхан Бакаев (в&nbsp;центре) бьет по&nbsp;воротам &laquo;Ахмата&raquo;.«Ахмат» наказал «Локомотив» за пассивность. Замены Черчесова сыграли, а решающим оказался рикошет от Джикии

Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Баринов
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«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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