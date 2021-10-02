Стало известно, насколько серьезную травму получил Захарян
По данным «СЭ», повреждение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, полученное в матче с «Крыльями Советов», не должно помешать готовиться к играм со Словакией и Словенией в составе сборной России.
Решение будут принимать врачи национальной команды, однако, по предварительному прогнозу, у 18-летнего футболиста нет серьезной травмы.
Ранее «СЭ» сообщал, что стадион в Петровском парке Захарян покидал в фиксирующем «сапоге».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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