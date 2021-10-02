Стало известно, насколько серьезную травму получил Захарян

По данным «СЭ», повреждение полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, полученное в матче с «Крыльями Советов», не должно помешать готовиться к играм со Словакией и Словенией в составе сборной России.

Решение будут принимать врачи национальной команды, однако, по предварительному прогнозу, у 18-летнего футболиста нет серьезной травмы.

Ранее «СЭ» сообщал, что стадион в Петровском парке Захарян покидал в фиксирующем «сапоге».