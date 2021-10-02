Экс-арбитр Алексей Николаев: «Только у Казарцева сложилось мнение, что пенальти не было»

Бывший арбитр Алексей Николаев заявил, что судьи ошиблись, когда не назначили пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Крснодара» (0:0).

«Мне так кажется, что только у Василия Казарцева сложилось мнение, что нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра. Главному арбитру Володе Москалеву было сложно увидеть этот момент. Но как на повторе можно было этого не рассмотреть. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. У меня много вопрос. Конечно, это одиннадцатиметровый», — сказал Николаев в эфире «Матч Премьер».