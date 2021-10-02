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Экс-арбитр Алексей Николаев: «Только у Казарцева сложилось мнение, что пенальти не было»

21:54
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Бывший арбитр Алексей Николаев заявил, что судьи ошиблись, когда не назначили пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Крснодара» (0:0).

«Мне так кажется, что только у Василия Казарцева сложилось мнение, что нужно продолжать игру. Абсолютно простая ситуация для видеоарбитра. Главному арбитру Володе Москалеву было сложно увидеть этот момент. Но как на повторе можно было этого не рассмотреть. Было много времени, чтобы рассмотреть эпизод со всех ракурсов. У меня много вопрос. Конечно, это одиннадцатиметровый», — сказал Николаев в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Иван Шитик все материалы автора

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