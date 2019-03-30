Трансляция матча "Енисей" – "Рубин" сорвана из-за проблем с сервисной линией

Показ матча 21-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Рубином" был сорван из-за проблем с сервисной линией, передающей сигнал из Красноярска, сообщили в пресс-службе канала "Матч Премьер".

"Во время трансляции матча "Енисей" – "Рубин" возникли проблемы с сервисной линией, передающей сигнал из Красноярска. К сожалению, телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР не может повлиять на эту проблему, ситуация не зависит от нас, но ответственные специалисты пытаются ее решить", – сообщили "СЭ" в пресс-службе канала. (Александр Рогулев)

Трансляция матча "Енисея" и "Рубина" была сорвана