Трансляция матча "Енисея" и "Рубина" была сорвана

Во время матча между "Енисеем" и "Рубином" в рамках 21-го тура чемпионата России возникли проблемы с трансляцией. Картинка из Красноярска не поступала, и телеканалу "Матч Премьер" пришлось в течение 20 минут по кругу показывать кадры с трибунами стадиона "Центральный". После этого трансляция была прервана и на телеканале вывели в эфир прямое включение из студии.

Медиа-служба "Енисея" уточнила в Твиттере, что возникли проблемы с приемом телесигнала в Москве.