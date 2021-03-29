Торстен Финк может заменить Тедеско в «Спартаке»

Немецкий тренер Торстен Финк снова назван в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Об этом написал журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

Как стало известно «СЭ» еще 12 января, агенты Финка предложили услуги своего клиента «Спартаку». Клуб принял к сведению вариант с немецким тренером и анализировал его.

Финк известен по выступлениям за «Баварию» с 1997 по 2003 годы. В качестве тренера самыми значимыми достижениями 53-летнего немца являются два чемпионских титула и Кубок Швейцарии с «Базелем», а также Кубок и Суперкубок Японии с «Виссел Кобе».

Последним местом работы специалиста и был «Виссел Кобе», который он покинул в 2020 году. Также Финк работал в «Аустрии», АПОЭЛе, «Ингольштадте», «Базеле», «Гамбурге» и «Грассхоппере».

Напомним, что еще в прошлом году главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что не станет продлевать заканчивающийся в мае контракт и покинет «Спартак» по окончании сезона.

Красно-белые занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего Зенита на четыре очка.