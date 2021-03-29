Торстен Финк может заменить Тедеско в «Спартаке»
Немецкий тренер Торстен Финк снова назван в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Об этом написал журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
Как стало известно «СЭ» еще 12 января, агенты Финка предложили услуги своего клиента «Спартаку». Клуб принял к сведению вариант с немецким тренером и анализировал его.
Финк известен по выступлениям за «Баварию» с 1997 по 2003 годы. В качестве тренера самыми значимыми достижениями 53-летнего немца являются два чемпионских титула и Кубок Швейцарии с «Базелем», а также Кубок и Суперкубок Японии с «Виссел Кобе».
Последним местом работы специалиста и был «Виссел Кобе», который он покинул в 2020 году. Также Финк работал в «Аустрии», АПОЭЛе, «Ингольштадте», «Базеле», «Гамбурге» и «Грассхоппере».
Напомним, что еще в прошлом году главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что не станет продлевать заканчивающийся в мае контракт и покинет «Спартак» по окончании сезона.
Красно-белые занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего Зенита на четыре очка.
#Spartak Moscow another name for coach position looking for next season is Thorsten #Fink @tvdellosport #transfers #spartakmoscow— Gianluigi Longari (@Glongari) March 28, 2021
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