Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол игрока сборной Грузии и казанского клуба Хвичи Кварацхелии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Испании (1:2).

«Выросла ли его цена после этого? Я не знаю, если честно. Я не отслеживаю трансферную цену. Для меня Хвича — это твердый игрок основы. Я очень за него рад. Мне нравится, как продвигается его карьера. А для чего должна цена вырасти? У меня же не стоит задача продать его. Моя задача — оставить его в «Рубине» и сделать так, чтобы он играл как можно дольше у меня», — сказал Сайманов «СЭ».

Ранее, 28 марта, хавбек «Рубина» и Грузии Хвича Кварацхелия забил гол в ворота Испании и открыл счет в игре 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

(Артем Бухаев)