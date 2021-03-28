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Главным тренером «Ротора» официально будет считаться Хасанби Биджиев

19:47
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Главный тренер волгоградского «Ротора» Юрий Батуренко рассказал, что де-юре занимать его пост будет Хасанби Биджиев.

20 марта «Ротор» объявил о назначении Батуренко на пост главного тренера вместо уволенного Александра Хацкевича. У Батуренко отсутствует лицензия PRO, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах РПЛ.

— У нас в тренерский штаб вошли Хасан Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия Pro, — сказал Батуренко в интервью «РБ Спорт».

— Значит, он будет присутствовать на всех официальных мероприятиях?

— Да, наверное.

Ранее Биджиев был главным тренером курского «Авангарда» и «Спартака-Нальчика», входил в тренерский штаб «Амкара», а также работал спортивным директором «Анжи» и техническим директором «Локомотива».

После 23-х туров Тинькофф чемпионата России «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/de-yure-glavny-m-trenerom-rotora-budet-hasanbi-bidzhiev/

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