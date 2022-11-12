«Зенит» в гостях победил «Торпедо»

«Зенит» в гостях победил «Торпедо» в матче 17-го тура чемпионата России. Питерцы выиграли со счетом 2:0.

Оба мяча гости забили во второй тайме. Ключевую роль сыграл вышедший на замену полузащитник Клаудиньо: сначала он отдал голевую передачу на нападающего Малкома, а потом забил сам.

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков попал в заявку на игру, но остался в запасе.

«Зенит» набрал 42 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице. «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд и остается на последнем, 20-м месте (6 очков).