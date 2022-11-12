«Локомотив» — «Спартак»: стартовые составы команд. Соболев и Изидор остались в запасе

«Локомотив» на своем поле примет «Спартак» в рамках 17-го тура чемпионата России. Стали известны составы команды на эту встречу.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

Запасные: Савин, Матюнин, Погостнов, Едвай, мампасси, Митай, Куликов, Щетинин, Керк, Раков, Изидор.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Промес, Зиньковский, Николсон.

Запасные: Максименко, Волков, Маслов, Рассказов, Рыбус, Классен, Зорин, Соболев, Мелешин.