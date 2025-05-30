Кононов: «Поздравил Галицкого, он ответил: «Ждем в РПЛ»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал, за кого он переживал в золотой гонке в РПЛ.

— Переживали за «Краснодар», вашу бывшую команду, в чемпионской гонке?

— Нет, не переживал. Но надеялся, что «Краснодар» создаст конкуренцию в борьбе за первое место.

— «Зенит» уже совсем не тот?

— Не мне судить, какой сейчас «Зенит»...

— Поздравили Сергея Галицкого с долгожданной победой?

— Да, поздравил.

— Если не секрет, как он отреагировал?

— Он ответил, что ждет нас в премьер-лиге.

— Можете описать Галицкого тремя эпитетами?

— Он один. Таких больше нет.