«Торпедо» продолжает поиски форварда, несмотря на трансфер Стефановича

«Торпедо» занимается поисками нападающего, несмотря на недавний трансфер Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб возобновил интерес к форварду «Риу Аве» Абдул-Азиз Якубу. Однако трансфер 24-летнего игрока маловероятен из-за высокой стоимости. Также Якубу настораживает турнирное положение клуба. Как отмечает источник, у «Торпедо» есть другие варианты среди иностранцев на позицию нападающего.

Якубу выступает за «Риу Аве» с лета 2021 года. В текущем сезоне он забил семь голов и сделал три результативные передачи в 17 матчах за португальскую команду.

По итогам 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России (6 очков).