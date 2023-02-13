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Сегодня, 13:40

«Торпедо» продолжает поиски форварда, несмотря на трансфер Стефановича

Алина Савинова
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«Торпедо» занимается поисками нападающего, несмотря на недавний трансфер Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб возобновил интерес к форварду «Риу Аве» Абдул-Азиз Якубу. Однако трансфер 24-летнего игрока маловероятен из-за высокой стоимости. Также Якубу настораживает турнирное положение клуба. Как отмечает источник, у «Торпедо» есть другие варианты среди иностранцев на позицию нападающего.

Якубу выступает за «Риу Аве» с лета 2021 года. В текущем сезоне он забил семь голов и сделал три результативные передачи в 17 матчах за португальскую команду.

По итогам 17 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России (6 очков).

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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Факел

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Илья Кутепов

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