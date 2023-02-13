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Черчесов: «Рад, что судьба свела меня с Жирковым. Такие игроки развивают тренера»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о завершении карьеры полузащитника Юрия Жиркова.

«Мы с Жирковым встретились в «Динамо» в непростой для него период. Поговорили, наметили точки. И вот с 2014 года до сегодняшнего дня он играл, доказывал свою состоятельность, прекрасно выступал за сборную на чемпионатах мира, Европы, здорово играл в своих клубах.

Я рад, что судьба меня с ним свела, что посчастливилось поработать с ним. Потому что такие игроки развивают тренера, делают его лучше. Юра — отличный парень, прекрасный семьянин. Дай бог, чтобы и после футбола он себя нашел там, где ему будет комфортно», — приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

12 февраля Жирков объявил о завершении профессиональной карьеры. За сборную сборной России он провел 104 матча, в которых забил два мяча. В 2008 году Жирков в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы и был номинирован на «Золотой мяч».

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-4995243-cherchesov-rad-chto-sudba-svela-menya-s-zhirkovym-takie-igroki-delayut-trenera-luchshe.html
Станислав Черчесов
Юрий Жирков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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