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Сегодня, 13:45

Павлюченко о Соболеве: «Пусть падает, разговаривает. Главное, чтобы пользу «Спартаку» приносил»

Павлюченко оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «СЭ» оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев в этом сезоне нравится? Некоторые эксперты по-прежнему его журят за то, что спартаковец многовато падает и разговаривает с судьями.

— Падает, с судьями спорит... Не хочу это обсуждать. Это его личные дела. А как нападающий он с каждым сезоном прибавляет, становится сильнее. Пускай падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил пользу «Спартаку». Пока у него получается.

В этом сезоне 25-летний Соболев провел 16 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Полностью интервью Романа Павлюченко «СЭ» читайте здесь

Александр Соболев
Роман Павлюченко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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