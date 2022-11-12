«Торпедо» приехало на матч с «Зенитом» на двухэтажном автобусе

«Торпедо» приехало на домашний матч 17-го тура чемпионата России с «Зенитом» на двухэтажном автобусе. Встреча в «Лужниках» начнется в 16:30 (мск).