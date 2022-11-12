«Торпедо» — «Зенит»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча

В субботу, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Торпедо» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Зенит» победил московский клуб со счетом 2:0. В последний раз «Торпедо» обыгрывало петербургский клуб в апреле 2004 года.

В 16-м туре РПЛ «Зенит» потерпел свое первое поражение в нынешнем сезоне, уступив «Ахмату» 1:2.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Торпедо» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».