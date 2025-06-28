Источник: «Марсель» пытается убедить Унаи перейти в «Спартак»

«Марсель» пытается убедить марокканского полузащитника Аззедина Унаи продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Gazzetta.gr.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 25-летнего футболиста 12 миллионов евро, но сам Унаи не заинтересован в переходе.

По информации источника, Унаи хотел бы перейти в «Панатинаикос», за который играл на правах аренды в прошедшем сезоне, но греческий клуб готов заплатить только 7 миллионов евро, поэтому «Марсель» пытается убедить игрока на трансфер в «Спартак».

В сезоне-2024/25 Унаи сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.