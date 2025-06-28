Футбол
28 июня, 18:36

Источник: «Марсель» пытается убедить Унаи перейти в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Аззедин Унахи.
Фото Global Look Press

«Марсель» пытается убедить марокканского полузащитника Аззедина Унаи продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Gazzetta.gr.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за 25-летнего футболиста 12 миллионов евро, но сам Унаи не заинтересован в переходе.

По информации источника, Унаи хотел бы перейти в «Панатинаикос», за который играл на правах аренды в прошедшем сезоне, но греческий клуб готов заплатить только 7 миллионов евро, поэтому «Марсель» пытается убедить игрока на трансфер в «Спартак».

В сезоне-2024/25 Унаи сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Борис Игоревич

    Ну, тут всё просто. Игрок в Пао адаптирован. Цена ему - пятёрка. Ну, они готовы пару лямов накинуть на игрока, который известен и нужен. Тут лезут лошки из хлева, как обычно, переплачивая в два и более раза.. Марсель то рад, нашли дураков.. А игрок понятно - в хлев не хочет. Мешает свинарне прогадидь очередные миллионы. Цирк, как всегда. :clown::pig:

    30.06.2025

  • spar001

    докатились... а я давно говорил, что этот бесконечный мясо-цирк приведет к тому, что одних денег будет мало, придется еще и уговаривать... Панатинаикос ему лучше:man_facepalming:... спасибо "эффектиным менеджерам" и их предшественникам - неадекватной семейке, превратившей клуб - гордость страны в шапито...

    29.06.2025

  • m_16

    Наоборот, он не разделяет еврогейские ценности, поэтому во Франции и не прижился :)

    29.06.2025

  • zoolord

    Ни с Марселя, а с Панатинаикоса! Не надо путать мух и котлет. Парень, который не смог заиграть во Франции, нам даром не нужен!!!

    29.06.2025

  • Gavr49

    К тому же и политика здесь как-то не привязывается, и в тюрьму не грозятся посадить. Или деньги не пахнут политикой?

    29.06.2025

  • Artorixus

    Да пизьдёшшь всё это. В Спартаке об этом игроке вообще впервые услышали. Это журналюги здесь таким образом развлекаются.

    29.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    В сушилке убеждают беднягу.

    29.06.2025

  • Робат

    Если игрок не хочет, зачем тогда он нужен? Там Марсель больше заинтересован походу.

    29.06.2025

  • Porco Rosso

    А "Спартак" претендовал на Криштиану?

    28.06.2025

  • Porco Rosso

    Что-то вспомнился эпизод из фильма Данелия "Не горюй!", когда тюремный надзиратель просил заключениях выйти на прогулку во время дождя: — Ну вот, разве со мной что-нибудь случилось? Ничего. Пошли погуляем!

    28.06.2025

  • andyk82

    Ну и дурак! Год-полтора походить пешком по полю или на лавке посидеть за хорошую денюжку. А потом бесплатно иди, куда хочешь...

    28.06.2025

  • NF

    Игрок с низкой мотивацией игры за "Спартак" еще до перехода в "Спартак"? Да, это эпично будет, если перейдет в клуб. Пополнит уже имеющуюся "коллекцию"...

    28.06.2025

  • Глупый

    у нас уже был унаи эмери

    28.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Пусть Станкович ему позвонит . Может он ждет. Чтобы к нему с уважением.))

    28.06.2025

  • spartsmen

    конечно, давят на него, а то туземцы готовы заплатить за эти стеклянные бусы золотом, а он, гад такой, ломается.

    28.06.2025

  • 55555....

    Отличный отвлекающий маневр,пусть пи.дят...Кахигао не дурак...А то народ привык,что новости только о Спартаке. Нате,жуйте.))

    28.06.2025

  • fedland

    т.е. марселю он на хрен не нужен. а вот бабки Спартака очень даже нужны. и хрен с ним с его желанием. убедим его, что такого контракта в его жизни больше не будет. переходи унаи, ну пожалуйста. перейдешь .ляха муха поляну накроем, купим тебе гамбургер, может даже два...)))

    28.06.2025

  • Tito88

    Согласен, нахрен он не нужен.

    28.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    о как!

    28.06.2025

  • IQ-87%

    Газетта гр- очень надежный источник- сэ рекомендует

    28.06.2025

  • Rudrik31

    Глупый, сопротивляется своему щастью))

    28.06.2025

  • muzsolini

    Не хочу, говорит. Странный какой-то. Одним словом, румын.

    28.06.2025

  • Jean4

    Смотря с чем сравнивать. С Марселем понятное дело не то, а вот с Панатинаикосом(который тренирует наш любимый Руй) вполне сравнимо.

    28.06.2025

  • bishevcky

    Чур меня, боюсь произнести.А может, не того уровня команда.

    28.06.2025

  • Jean4

    Ясное дело, продать неликвид за 12 млн, когда еще такая мана небесная снизойдет. Спартак, опомнись! Не того уровня игрок.

    28.06.2025

  • albou2

    Интересно, «Аль-Наср» убеждал Криштиану перейти в Спартак?

    28.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да нафиг он нужен с такими капризами!

    28.06.2025

  • Ботокс007

    Плеткой надо загнать этого марокканца в народную команду.

    28.06.2025

  • Mick Shelby

    С детства он за Спартак не болел. Но если зовет Спартак, надо не пешком идти, а ехать на электросамокате. Так быстрее.

    28.06.2025

  • Кабанчик

    Да нахрен он нужен? Звезда что ли? Да и ещё не хочет. Смысл его брать? Чем Мартинс хуже?

    28.06.2025

  • Марко Петкович

    Да такой кадр тут даром не нужен. Явно зреет очередной распил. Лягушатники с удовольствием хотят в нем принять участие конечно

    28.06.2025

  • hattabych

    Пешком не успеет, пусть на лисапете едет.

    28.06.2025

  • Millwall82

    АВ убеждает "тренеришку" вернуться в Спартак. "Unai, please come back to Spartak Moscow."

    28.06.2025

  • m_16

    Да он пешком из Марселя должен прийти, когда его сам Спартак приглашает!

    28.06.2025

  • Леший

    Ишь ты, в сам великий Спартак не хочет! Куда мир катится...

    28.06.2025

