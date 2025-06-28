«Рубин» и «КАМАЗ» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» сыграл вничью с «КАМАЗом» в первом контрольном матче на летних тренировочных сборах — 1:1.

На 26-й минуте счет открыл игрок казанцев Дмитрий Прохоров. «КАМАЗ» отыгрался благодаря голу Давида Караева на 78-й минуте.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:1 (1:0)

Голы: Прохоров, 26 (1:0), Караев, 78 (1:1)