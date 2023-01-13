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Борис Игнатьев: «Прогнозирую «Локомотиву» место под солнцем в следующем сезоне»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не думает, что «Локомотив» вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

«Во-первых, клуб хорошо стоит на ногах, — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru. — Да, были допущены большие стратегические ошибки, которые связаны с незнанием российского футбола и нечистоплотностью людей, прибывших из-за рубежа. Так часто бывает, когда приглашенные специалисты недооценивают место своего пребывания. Во-вторых, у них хороший подбор тренеров, структура, традиции и болельщики. Все те команды, которые конкурируют с москвичами за право быть в этой «четверке», проигрывают по всем вышесказанным составляющим. Убежден, что «Локомотив» не вылетит. Худший вариант — переигровка. Они выше по уровню клубов, находящихся в ФНЛ. Я прогнозирую железнодорожникам место под солнцем в следующем сезоне».

«Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. 13 ноября московскую команду возглавил тренер Михаил Галактионов.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» подписал нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и вратаря «Химок» Илью Лантратова.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-ya-prognoziruyu-lokomotivu-mesto-pod-solntsem-v-sleduyushhem-sezone
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ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Спартак

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Краснодар

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И К Ж
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 6 1 2
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