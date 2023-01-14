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Мостовой: «Я бы пригласил Месси в «Спартак». Он бы прервал гегемонию «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что хотел бы видеть в составе красно-белых нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Если бы у меня была возможность пригласить в «Спартак» любого футболиста, я бы пригласил Месси в команду. Уверен, он помог бы клубу! Он даже Аргентину сделал чемпионом мира! Уже 20 лет всем помогает, елки-палки. Считаю, что Месси в «Спартаке» убрал бы «Зенит» с трона — уверен в этом, их гегемонии не было бы больше.
Думаю, Месси до 40 лет будет играть, а потом перейдет в защиту и его никто в мире не сможет обыграть. Он на три шага вперед все знает и всех обыгрывает! Он гений», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

35-летний Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 14 результативных передач в 20 матчах за «ПСЖ», контракт футболиста с парижским клубом действует до конца июня 2023 года.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ya-by-priglasil-messi-v-spartak-on-ubral-by-zenit-s-trona/

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1.93

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25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

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31%

1.70

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22%

1.84

19%

1.57
Александр Мостовой
Лионель Месси
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
5
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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