«Торпедо» и «Нижний Новгород» сыграли вничью

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«Торпедо» и «Нижний Новгород» не забили голов в матче 12-го тура чемпионата России.

Хозяева доигрывали встречу вдесятером после удаления полузащитника Равиля Нетфуллина на 75-й минуте встречи.

«Торпедо» (6 очков) занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, нижегородцы с 13 очками — на 10-й строчке.

В 13-м туре чемпионата «Торпедо» ждет игра с «Локомотивом», а «Нижний Новгород» примет «Зенит».