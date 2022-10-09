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9 октября, 18:24

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» и выиграл третий матч подряд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
9 октября. «Оренбург» — «Ахмат» — 2:1.
Фото ФК «Ахмат».

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче 12-го тура РПЛ — 2:1.

Гости открыли счет в первом тайме, когда отличился нападающий Мохамед Конате.

Но во второй половине хозяева поля переломили ход встречи. Голами отметились нападающие Владимир Сычевой и Тимур Аюпов.

«Оренбург» одержал третью победу подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице (18 очков).

«Ахмат» расположился на восьмой строчке, имея в активе 17 очков.

В следующем туре «Оренбург» 15 октября на выезде сыграет против «Динамо». «Ахмат» в этот же день также в гостях встретится с «Краснодаром».

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Ахмат

ФК Ахмат
ФК Оренбург
14
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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
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 - : -
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 - : -
23.10 14:00
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