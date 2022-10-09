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9 октября, 14:30

«Торпедо» — «Нижний Новгород»: прямая трансляция матча чемпионата России

Трансляция матча РПЛ «Торпедо» — «Нижний Новгород» начнется в 16.25 по мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Футболисты «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

9 октября «Торпедо» в Москве примет «Нижний Новгород» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Торпедо» — «Нижний Новгород». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 16.25.

«Торпедо» занимает 16-е место с 5 очками в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» — 10-й с 12 баллами.

В 11-м туре чемпионата России «Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» (2:2), а «Нижний» проиграл «Спартаку» — 1:2.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:0
Нижний Новгород
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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