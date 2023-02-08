Булыкин: «Желание Смольникова еще играть благоприятно должно сказаться на «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника Игоря Смольникова в московский клуб.

«Когда есть конкуренция и опытные футболисты в команде, это приносит стабильность и пользу. Желание Смольникова еще играть благоприятно должно сказаться на «Локомотиве». Если Игорь еще и заиграет, то это будет просто отлично и для него, и для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что 34-летний россиянин подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой приехал в «Лужники» на медицинское обследование.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.