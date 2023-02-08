Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:16

Булыкин: «Желание Смольникова еще играть благоприятно должно сказаться на «Локомотиве»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника Игоря Смольникова в московский клуб.

«Когда есть конкуренция и опытные футболисты в команде, это приносит стабильность и пользу. Желание Смольникова еще играть благоприятно должно сказаться на «Локомотиве». Если Игорь еще и заиграет, то это будет просто отлично и для него, и для команды», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Во вторник, 7 февраля, стало известно, что 34-летний россиянин подпишет контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В среду, 8 февраля, футболист вместе с нападающим Артемом Дзюбой приехал в «Лужники» на медицинское обследование.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-zhelanie-smol-nikova-eshhe-igrat-dolzhno-blagopriyatno-skazat-sya-na-lokomotive/
Дмитрий Булыкин
Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Факелом»
Первый тренер Дзюбы считает, что у игрока могут быть проблемы с Галактионовым: «Артем немного жестковат»
Озбилиз: «Дзюба сможет показать себя в РПЛ»
Актер Баринов — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Молодым игрокам нужны дядьки, чтобы было сочетание опыта и молодости»
Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»
Смольников рассказал о своем состоянии после медосмотра для перехода в «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» в товарищеском матче сыграло вничью с «Факелом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости