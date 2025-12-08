ESPN: «Зенит» предложил «Ред Булл Брагантино» 15 миллионов евро за Джона

«Зенит» направил официальное предложение «Ред Булл Брагантино» по трансферу полузащитника Джона Джона, сообщает ESPN.

Как отмечает источник, сине-бело-голубые готовы заплатить за 23-летнего игрока 15 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Это уже вторая за год попытка «Зенита» приобрести полузащитника, и бразильский клуб склоняется к тому, чтобы принять предложение питерцев.

Ранее Globo сообщал о том, что австрийский концерн «Ред Булл» запретил клубу продавать футболиста в Россию из-за санкций.

В этом сезоне Джон провел 34 матча в чемпионате Бразилии, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до лета 2029 года.