Василий Кикнадзе: "Стадион на матче с ЦСКА - предел мечтаний"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил хорошую посещаемость и судейство матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).

- Стадион, который мы увидели на матче с ЦСКА - предел мечтаний, - сказал Кикнадзе в эфире "Матч премьер". - У нас посещаемость была порядка 14 тысяч. 20-21 тысяча было бы хорошо. Увеличить трибуны нереально, значит надо предоставлять сервисы, в том числе медийные.

Мы опасаемся судейских ошибок. Как осознанных, так и случайных. Мы бы хотели, чтобы судейство было на уровне матча с ЦСКА и дальше.