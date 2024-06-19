Амарал — о трансферах: «Важно, чтобы Станковичу было комфортно работать с игроками»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал, что сейчас в клубе принимает финальные решения по трансферам.

— Ранее в «Спартаке» главная роль в трансферах была за тренером. Клуб отошел от этого? Кто сегодня принимает финальное решение?

— Мы подписываем игроков для клуба, для нашей системы. У нас с Деяном было очень много звонков и обсуждений. Общаемся очень часто. Появляется вариант, я звоню, обсуждаем, Деян высказывает свое мнение. Важно, чтобы Деяну было комфортно работать с игроками, но пописываем мы их для клуба. Я был бы глупцом, подписывая игроков, которые не нравились бы Станковичу и тут же садились бы на лавку.

«Спартак» в мае подписал контракт с Деяном Станковичем на два года. Ранее 45-летний специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».