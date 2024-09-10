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Мангаш: «Когда возник вариант со «Спартаком», я сразу согласился отправиться в Россию»

Алина Савинова
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Рикарду Мангаш.
Фото ФК «Спартак»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш рассказал о том, как проходили переговоры с московской командой. 10 сентября красно-белые объявили о переходе 26-летнего футболиста из «Витории».

«Когда возник такой вариант, я сразу сказал агенту, что согласен отправиться в Россию. И дальше все было легко. Главное, что я хотел сюда. Это самый большой клуб в России. У которого больше всего болельщиков. И это само по себе говорит о масштабе клуба. У «Спартака» огромное количество титулов. И я счастлив к нему присоединиться», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Мангаша.

Футболист является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию», в составе которой провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
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