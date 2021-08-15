В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался об управленческих решениях в «Локомотиве» последних лет.

— Как отнеслись к непродлению контракта с Юрием Семиным и его вынужденному уходу из «Локо» посреди сезона, когда команда шла на втором месте?

— Это было полнейшее хамство. Я Юрию Палычу звонил, разговаривал с ним, потом встречался. Очень рад, что он устроился в приличную команду — «Ростов». Ему нужно работать, и уверен, что он в полном порядке!

А вот в «Локомотиве» дальше все неожиданно было. Легко можно было предвидеть, что Кикнадзе вскоре тоже уберут. Народная мудрость: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Сюрпризом стало то, что потом вообще все в руководстве поменяется, появится совсем новая фигура — Плутник, а вслед за ним — футболист, который менеджментом вообще никогда не занимался (Владимир Леонченко). И попал на роль генерального директора он потому, что играл с Плутником и другими большими людьми в футбол в какой-то любительской вип-команде. Если команды такого уровня возглавляют люди таким образом — это, наверное, многое говорит о российском футболе.