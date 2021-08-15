«То, как из «Локомотива» убирали Семина, — полнейшее хамство». Первак — об управленческих решениях в «Локо»
В большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру первый гендиректор «Спартака» времен Леонида Федуна Юрий Первак высказался об управленческих решениях в «Локомотиве» последних лет.
— Как отнеслись к непродлению контракта с Юрием Семиным и его вынужденному уходу из «Локо» посреди сезона, когда команда шла на втором месте?
— Это было полнейшее хамство. Я Юрию Палычу звонил, разговаривал с ним, потом встречался. Очень рад, что он устроился в приличную команду — «Ростов». Ему нужно работать, и уверен, что он в полном порядке!
А вот в «Локомотиве» дальше все неожиданно было. Легко можно было предвидеть, что Кикнадзе вскоре тоже уберут. Народная мудрость: сколько веревочке ни виться, а конец будет. Сюрпризом стало то, что потом вообще все в руководстве поменяется, появится совсем новая фигура — Плутник, а вслед за ним — футболист, который менеджментом вообще никогда не занимался (Владимир Леонченко). И попал на роль генерального директора он потому, что играл с Плутником и другими большими людьми в футбол в какой-то любительской вип-команде. Если команды такого уровня возглавляют люди таким образом — это, наверное, многое говорит о российском футболе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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