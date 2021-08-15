В Италии сообщили, что «Милан» предпримет новую попытку заполучить Влашича
«Милан» намерен предпринять новую попытку подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича, утверждает MilanLive.
Московский клуб продолжает настаивать на продаже 23-летнего хорвата либо его аренде с обязательством выкупа, а сам футболист все еще оказывает давление на руководство армейцев, чтобы его отпустили.
Теперь «россонери» будут готовы предложить армейцам новую формулу для подписания хавбека: аренду с правом выкупа, которое будет обязательным при достижении определенных условий.
Влашич защищает цвета армейцев с лета 2018 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Влашич провел два матча в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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