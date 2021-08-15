В Италии сообщили, что «Милан» предпримет новую попытку заполучить Влашича

«Милан» намерен предпринять новую попытку подписать полузащитника ЦСКА Николу Влашича, утверждает MilanLive.

Московский клуб продолжает настаивать на продаже 23-летнего хорвата либо его аренде с обязательством выкупа, а сам футболист все еще оказывает давление на руководство армейцев, чтобы его отпустили.

Теперь «россонери» будут готовы предложить армейцам новую формулу для подписания хавбека: аренду с правом выкупа, которое будет обязательным при достижении определенных условий.

Влашич защищает цвета армейцев с лета 2018 года, его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Влашич провел два матча в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.